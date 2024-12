Ivana Andrés, difensore dell'Inter Women e vincitrice della Coppa del Mondo con la Nazionale spagnola, ha inaugurato a Madrid i 'Clinic Ivana', dedicati a ragazzi e ragazze dagli otto ai 18 anni, sui campi dell'AD Oña Sanchinarro della capitale spagnola. La giocatrice iberica ha sottolineato: "È essenziale che i bambini imparino le basi del calcio il più presto possibile per diventare giocatori migliori in futuro. Questi dettagli fondamentali fanno la differenza. Ho sempre desiderato dare a questi ragazzi l'opportunità di insegnare loro qualcosa che io stessa non ho potuto imparare fino ai 28 anni".



Andres prosegue: “È molto importante comprendere questi principi e fondamenti, come come difendere adeguatamente, i profili di difesa e attacco, e riconoscere quanto sia difficile individuare questi concetti calcistici a livello scolastico. Sono dettagli basilari, ma fanno la differenza. È fondamentale che i bambini li imparino il prima possibile per diventare calciatori migliori”. I fondi raccolti andranno a sostegno delle vittime della tragedia di Valencia delle scorse settimane: "Mentre stavo organizzando il clinic, è successo il disastro della DANA. Essendo valenciana, volevo aiutare, ma vivendo a Milano non potevo andare lì a raccogliere fango e acqua".