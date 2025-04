Alla viglia della sfida contro la Svezia di domani, valida per la terza giornata di Women's Nations League, il ct dell'Italia Andrea Soncin ha parlato ai microfoni di Vivoazzurro della partita partendo dalla formazione che deciderà solo a ridosso del fischio d'inizio: “Tutti i momenti vengono usati e utilizzati per valutare al meglio i momenti che stanno vivendo le ragazze e la formazione normalmente viene decisa nel prepartita, quindi quest’oggi mi permette e ci permette di analizzare varie situazioni. C’è un gruppo molto motivato, si sono allenate tutte in maniera perfetta e le sensazioni sono positive. Mi tengo il tempo di scegliere fino alla fine", le parole raccolte da TMW.

Le ultime sfide contro le gialloblù cosa hanno lasciato?

"C’è molto rammarico per quelle due partite, che hanno dato un grosso insegnamento e fatto accrescere la consapevolezza in tutte noi di poter determinare anche contro atlete di questo livello e l’idea è quella di continuare nel nostro percorso di crescita e andare a conquistare un risultato positivo, rispettando al massimo le caratteristiche di un’avversaria molto forte, ma sappiamo che attraverso le nostre possiamo fare una grande prestazione".

Quale step avanti deve fare questa squadra?

"Sicuramente è un momento e un contesto differente rispetto alle scorse partite contro di loro, dipende anche da quello che le ragazze stanno vivendo in termini generali, ma c’è molta fiducia e quello che vogliamo vedere è continuare a determinare all’interno della partita. Essere padrone e responsabili dei momenti che si vivono all’interno della sfida sapendo che c’è un avversario molto forte che richiederà in alcuni momenti grande compattezza difensiva, in altri di aiutarsi, ma sappiamo che attraverso le nostre caratteristiche di poterle mettere in difficoltà".

Domani ci saranno 15-20 mila persone sugli spalti. Come sarà giocare con questa cornice di pubblico?

"Penso che sia un fattore estremamente positivo, un motivo d’orgoglio per tutte le ragazze di giocare in una cornice così importante. Quindi penso che sia stimolante e sarà ancora più bello mostrare le caratteristiche e le grandi qualità che hanno le nostre ragazze".