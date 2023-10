Riparte il cammino dell’Italia Femminile in Nations League che, dopo aver affrontato Svizzera e Svezia, riprende il filo venerdì 27 ottobre alle 17.45 contro la Spagna prima di volare in Svezia dove affronterà la Svezia martedì 31 ottobre alle 18.30. In vista del sopraccitato doppio impegno il ct azzurro convoca 28 calciatrici, che si raduneranno domenica sera a Coverciano. Nella lista diramata da Andrea Soncin compaiono anche le due interista Agnese Bonfantini e Michela Cambiaghi.

L’elenco delle convocateRoberta Aprile (Juventus), Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina);Arianna Caruso (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Tomaselli (Roma);Barbara Bonansea (Juventus), Agnese(Inter), Michela(Inter), Sofia Cantore (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Annamaria Serturini (Roma)