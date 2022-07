"I quarti per noi sono una grande soddisfazione soprattutto per le giocatrici perché hanno lavorato duramente anche nelle qualificazioni - spiega a Sky Sport - Ci tengono tanto, hanno messo entusiasmo e speso tante energie e anche per loro rappresenta una grande soddisfazione e il piacere di poter andare avanti e confrontarsi con squadre più forti. Formazione? Gioca chi sta meglio, chi vedo meglio da un punto di vista fisico e mentale, loro mi mettono sempre in difficoltà e questo è l’aspetto difficile del mio ruolo perché danno sempre tutto poi starà a me fare le scelte".