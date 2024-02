E' terminata 0-0 l'amichevole tra l'Italia femminile e l'Irlanda disputata oggi al Viola Park di Firenze, ultima gara in azzurro per Sara Gama rimasta in campo fino al 5' del secondo tempo, quando poi le compagne e il pubblico le hanno regalato il giusto tributo. La squadra di Andrea Soncin ha avuto più occasioni anche se alle irlandesi, alla mezzora della ripresa, è stato annullato un gol di Quinn per fuorigioco. Il prossimo test sarà martedì in Spagna contro l'Inghilterra campione d'Europa.