Gianpiero Piovani, allenatore di Inter Women, ha parlato così ai canali ufficiali dopo la grande vittoria sulla Samp: "Non poteva esserci migliore esordio, è stata un'ottima vittoria, condita da un'ottima prestazione. La Sampdoria ha fatto un buon precampionato, non era facile. E' arrivato il risultato, ma devo sottolineare anche la prestazione. Devo essere anche un po' pompiere, per cui dico godiamoci la vittoria, ma da lunedì iniziamo a pensare al Napoli. Ho detto alle ragazze che abbiamo una squadra di qualità, ma serve cattiveria agonistica. Mancava, stiamo cercando di darla. Sono molto contento perché in questa prestazione si è vista, soprattutto sulle seconde palle. Siamo sulla strada buona".