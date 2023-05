La prestazione contro la Fiorentina "significa molto" per l'Inter Women, "soprattutto dopo la brutta partenza di questa fase". Lo assicura Anna Björk Kristjansdottir, intervistata da Inter TV per analizzare il momento delle nerazzurre: "Non avevamo ancora vinto una partita, quindi è stato molto importante per la squadra - aggiunge l'islandese -. Non solo vincere, ma anche offrire una buona prestazione. Offensivamente e difensivamente abbiamo giocato un’ottima gara, abbiamo giocato di squadra. È stato positivo segnare molti gol senza subirne nessuno.

Il giorno dopo la partita c’era una bellissima atmosfera in spogliatoio. Soprattutto adesso che la fine della stagione si avvicina, generalmente inizia a subentrare un po’ di stanchezza e può essere difficile affrontare le ultime partite. Ma ci troviamo in uno buono stato di forma e mentale. Lo abbiamo dimostrato nell’ultima partita".