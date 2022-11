Rita Guarino, tecnico dell'Inter Women, si è concessa ai microfoni di Inter TV per commentare lo 0-0 rimediato questo pomeriggio contro la Fiorentina: "Abbiamo disputato un'ottima gara, soprattutto nei primi 45' ho visto la squadra dominare il gioco. Ci è mancato l'ultimo passaggio, in un paio di occasioni abbiamo rischiato, ma nella ripresa avremmo sicuramente potuto affondare il colpo.

È un peccato non essere riuscite a portare a casa i tre punti. L'ingresso in campo di Giulia Dragoni testimonia la grande crescita del nostro settore giovanile: quando c'è la possibilità di consentire loro di giocare anche partite così importanti per me è soltanto un piacere".