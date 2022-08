Dopo la prima parte di preparazione avviata a Milano, dunque proseguita con la parentesi ad Assisi, ecco la tournèe americana per l'Inter Women. Parola al tecnico Rita Guarino per tracciare il punto della situazione in casa nerazzurra: "La squadra sta bene, è chiaro che sono le prime settimane di lavoro e il caldo si fa sentire. Arriviamo da un lungo periodo di stop e dovremo trovare pian piano il ritmo gara - dichiara ai canali ufficiali del club -. Queste partite ci serviranno per mettere minutaggio nelle gambe. Iniziano ad allenarsi insieme a noi anche alcune Nazionali: stiamo recuperando tutte le pedine del gruppo, ed è importante. Quella negli Stati Uniti è un'esperienza unica e anche formativa, avere l'opportunità di giocare in America contro le campionesse messicane rappresenta una bella opportunità. Noi siamo indietro di condizione, quindi sarà un test difficile e allo stesso tempo importante, però riusciremo ad esprimerci bene".