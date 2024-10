Inter Women e Roma scendono in campo per il big match della Serie A femminile. Da poco sono state diramate le scelte ufficiali, andiamo a guardarle insieme. Tante conferme per le nerazzurre guidate da mister Piovani. In avanti, con Cambiaghi, ci sono Magull e Wullaert.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-3-1-2): Runarsdottir; Merlo, Bowen, Ivana, Bartoli; Detruyer, Milinkovic, Serturini; Cambiaghi; Magull, Wullaert.

ROMA (4-3-3): Ceasar; Thogersen, Linari, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Dragoni, Viens, Haavi.