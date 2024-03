L'Inter Women si prepara a scendere di nuovo in campo. Nella 3ª giornata della Poule Scudetto le nerazzurre di Rita Guarino se la vedranno contro la Roma prima in classifica. Di seguito l'elenco delle convocate per la sfida in programma venerdì 29 marzo alle ore 18:30:

Portieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 31 Capecchi.

Difensori: 3 Bowen, 14 Robustellini, 17 Fordos, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 34 Trevisan, 55 Tomter.

Centrocampiste: 4 Junge Pedersen, 18 Pandini, 20 Simonetti, 23 Magull, 24 Milinkovic, 27 Csiszár.

Attaccanti: 7 Bugeja, 9 Polli, 11 Bonfantini, 15 Serturini, 36 Cambiaghi, 99 Jelcic.