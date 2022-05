Dopo la sconfitta contro il Milan, la voglia di rifarsi nel gruppo dell'Inter Women in vista dell'ultimo match di campionato contro il Sassuolo. Lo garantisce Henrietta Csiszar ai microfoni di Inter TV: "C'è molta voglia di rifarsi dopo aver perso il derby 3-0, eravamo tutte deluse e tristi. Abbiamo una settimana ora per lavorare e migliorare come squadra. Stagione positiva? Sì, abbiamo avuto molti alti e bassi ma abbiamo colto anche delle vittorie importanti come quelle contro Roma e Milan all'andata. Purtroppo abbiamo perso anche tanti punti. Abbiamo un'ultima partita da giocare e vogliamo vincerla. Col Sassuolo dovremo prepararci molto bene, perché sono una squadra forte, abile tatticamente, che sa passare molto bene da un sistema di gioco all'altro. Sarà difficile, dovremo essere pronte".