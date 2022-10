Il campionato femminile è fermo per gli impegni delle Nazionali, ma l'Inter Women prosegue il suo lavoro in vista del derby di domenica prossima. Intervistata da Inter TV, Martina Brustia traccia un primo bilancio della stagione: "Se mi aspettavo questo avvio? Di sicuro dalla pre-season erano emerse indicazioni molto positive. Ci siamo allenate bene tutti i mesi estivi, volevamo un inizio così positivo e lo abbiamo ottenuto. Non parlavamo di risultati o di classifica, però sapevamo di poter fare bene e lo abbiamo dimostrato".