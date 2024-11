"Abbiamo fatto un inizio di stagione spettacolare, siamo ancora imbattute. Si può ancora migliorare sotto tanti aspetti. Non siamo state perfette in difesa, tantomeno in attacco. Ci sono tante cose su cui abbiamo lavorato in allenamento e che dobbiamo mettere in pratica durante le partite. Questo ci può aiutare a migliorare" ha detto Katie Bowen a Inter TV in attesa di Inter Women-Fiorentina, match sul quale mette in guardia le compagne.

"Quando giochi così tante partite ci sono molte più rotazioni, tutte le calciatrici devono essere in forma e pronte a giocarsela e credo che è quello che si concretizzerà per noi. Ci auguriamo di ottenere dei buoni risultati lungo questo percorso" ha aggiunto.

Contro la Fiorentina?

"Penso che dobbiamo mantenere lo stesso tipo di approccio per tutte le squadre che affrontiamo. Questa partita è abbastanza cruciale, siamo alla ricerca di punti dato che siamo così vicine a loro in classifica. Sono una squadra valida. Hanno sofferto un po’ in Champions League ma in campionato hanno mostrato grande carattere. Quindi dovremo giocare al meglio per conquistare punti".