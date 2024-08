Prima intervista da giocatrice della Roma per Elisa Bartoli. L’azzurra ex Roma si presenta così ai canali ufficiali del club: “Dopo tanti anni a Roma ho deciso di credere in un nuovo progetto, i primi giorni mi hanno dato un’ottima impressione e spero di potermi togliere e toglierci delle soddisfazioni”.

Cosa rappresenta per te l’Inter?

“Rappresenta una nuova sfida, una nuova lotta, nuovi obiettivi e nuovi stimoli. Con la Roma ho vinto tutto e spero di poter raggiungere gli stessi obiettivi anche qui. La società mi ha voluto fortemente, non pensavo di poter ricevere ancora così tanta fiducia e ora spero di poter ripagare. Sono carica, non vedo l’ora di rimettere i in gioco con una nuova squadra. Non sarà facile, ma sono sicura che possiamo ottenere qualcosa di importante”.

Quali obiettivi ti poni?

“La qualificazione in Champions e magari riusciremo a strappare anche un trofeo, non mi dispiacerebbe. A livello personale voglio dimostrare di poter dare qualcosa di importante. Cercherò ogni partita di dare il massimo, cercheremo di fare qualcosa di importante”.