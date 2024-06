Gran colpo per l’Inter Women che oggi ha tesserato la difensora centrale spagnola Ivana Andrés, classe 1994 e campionessa del mondo con la Spagna nel 2023. Contratto fino al 2027 per l’ex capitana del Real Madrid che si presenta così ai suoi nuovi tifosi: “Felice di vestire questi colori, sempre Forza Inter”, le prime parole della giocatrice in italiano.

La giocatrice si presenta poi anche sui propri social: "Felice di appartenere alla Famiglia Nerazzurra Grazie dell'affetto e della splendida accoglienza. Pronti per la grande avventura", ha concluso.