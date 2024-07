Domenica scorsa, l’Inter si è laureata campione d’Italia nella categoria Under 17 femminile, superando 2-1 le pari età della Juventus al termine di una partita pazza che ha regalato diversi colpi di scena nei tempi supplementari. Le bianconere, passate in vantaggio, hanno subito il pareggio alla ripresa del gioco, prima di arrendersi al gol di Sasso proprio mentre tutto faceva presagire i calci di rigore.

"È stata una battaglia, da tutti i punti di vista, climatica e di campo, arrivata al termine di stata una stagione lunghissima che abbiamo concluso con questa vittoria straordinaria - il commento a Figc.it del mister nerazzurro Simone De Luca -. Faccio i complimenti alla Juventus perché è stata una rivale di spessore. Le ragazze hanno dimostrato un grandissimo carattere".

Amareggiato ma “davvero orgoglioso delle ragazze”, il tecnico delle bianconere, Luca Scarcella, che ha commentato a fine gara: "Per quanto possano far male, questi sono momenti di grande crescita che possono far migliorare ancora di più le calciatrici, mantenendo l’attenzione sui dettagli per tutta la durata della gara",