Sul proprio sito, Calcio e Finanza fa un approfondimento relativo alla prima trance di pagamenti che i club italiani di calcio hanno ricevuto dalla UEFA per Women’s Euro 2022. Si tratta di un indennizzo, che per la prima volta viene riconosciuto anche al calcio femminile, per le società che hanno prestato le proprie tesserate alle Nazionali che hanno preso parte alla fase finale del torneo.

I club italiani hanno fatto registrare in totale incassi per 395mila euro: il rimborso maggiore lo ha ricevuto la Juventus, a cui sono stati destinati 188mila euro, seguita da Roma e Milan con 50mila euro per ciascuna società e da Inter e Fiorentina con 30mila euro. Rispetto agli anni precedenti la UEFA ha aumentato tale montepremi attraverso una strategia di sviluppo avviata negli anni scorsi per sostenere economicamente il calcio femminile e farlo crescere in ottica futura.