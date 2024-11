Nella giornata di ieri si sono concluse le gare d’andata degli spareggi per le qualificazioni all’Europeo del 2025 in Svizzera. Dopo la Svezia, si avvicina al passaggio del turno anche il Belgio, che vince 2-0 in casa dell’Ucraina grazie anche a una rete segnata dall'attaccante dell'Inter Tessa Wullaert in pieno recupero. Martedì sera è in programma la gara di ritorno in casa delle Red Flames.