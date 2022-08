"Partita molto interessante avendo affrontato le campionesse del Messico. Molto soddisfatta dal comportamento delle ragazze. Loro sono un po' più avanti, quindi i ritmi sono stati intensi". Queste le parole di Rita Guarino ai canali ufficiali del club nerazzurro. Il tecnico di Inter Women, dopo il successo ai rigori contro le messicane del Chivas, ha aggiunto: "Molte giovani hanno messo in mostra il loro talento, è stata una partita vera a tutti gli effetti. Soddisfazione generale per come abbiamo interpretato la gara".