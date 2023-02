Gol, carattere, gioco. Le parole chiave del successo per 3-0 contro il Sassuolo sono diverse e disegnano un'Inter capace di dare continuità al successo nel derby grazie ad un match attento e ben giocato. Al termine della sfida, il commento di Rita Guarino: "Non era facile portare a casa i tre punti perché il Sassuolo è una squadra che gioca bene, imprevedibile, sanno palleggiare, ti possono mettere in difficoltà con verticalizzazioni immediate e costruiscono bene. È stata una partita in cui le ragazze hanno dovuto mettere tutta l'organizzazione e l'attenzione per riuscire a fare bene come hanno fatto. In ogni partita è fondamentale mantenere alta l'attenzione al dettaglio, ciò su cui lavoriamo per preparare al meglio le partite, questa è la strada e dovremo continuare a confermarci".