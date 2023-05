Chiusura di stagione con una sconfitta nel derby e un quinto posto conclusivo in campionato per l'Inter Women, battuta quest'oggi dal Milan nell'ultima giornata della Poule Scudetto. Questa l'analisi del tecnico Rita Guarino ai microfoni de La7: "Partita emblematica del nostro percorso nella Poule Scudetto, dove a parte nel match contro la Roma abbiamo creato molto senza concretizzare. Mi spiace perché anche oggi abbiamo fatto una buona prova senza mettere a frutto le tante occasioni avute. Quali sono le certezze di questa stagione? Sicuramente la crescita nella mentalità della squadra, rispetto all'anno scorso la mentalità è cresciuta. Non siamo ancora una squadra matura ma la strada è quella giusta, però dobbiamo crescere ancora su molti aspetti".

Se dovesse arrivare la chiamata della Nazionale? "Non c'è stato ancora nessun contatto, e io ho firmato con l'Inter che è un club che vuole crescere e investire ancora molto. Per l'anno prossimo bisognerà crescere in tutti i reparti e alcune giovani cresceranno sicuramente di esperienza, dobbiamo valorizzare quello che produciamo. Chiaramente Tabitha Chawinga fa reparto da sola, rompe gli equilibri e non fa mai gol banali. Noi cerchiamo di sfruttare le sue caratteristiche con un gioco verticale. Lei è stata preziosa per questo sviluppo".