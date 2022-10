Rita Guarino, tecnico dell'Inter Women, ha analizzato ai microfoni de LA7 la sconfitta interna patita contro la Roma quest'oggi: "Quando giochi contro una squadra come la Roma servono carte da giocare per novanta minuti per poter tenere il livello sempre alto. I due gol subiti non ci hanno permesso di farlo. Faccio i miei complimenti alla Roma, noi potevamo avere una migliore gestione nel campo. Abbiamo lasciato il pallino del gioco a loro, che sono la miglior difesa del campionato. Dobbiamo migliorare".