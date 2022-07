"Il 1 luglio 2022 fonda le sue radici nei sogni costruiti nel passato, oggi ripagati dalla determinazione con cui il PROFESSIONISMO è stato voluto, ottenuto e consegnato alle future generazioni". È il pensiero che Rita Guarino, allenatrice di Inter Women, affida ad Instagram in una data di rilevante importanza per il movimento del calcio femminile.

"I diritti raggiunti presuppongono grande responsabilità da parte di tutti, per onorare e sostenere questo sport e per non perdere i valori che incarna! Congratulazioni a voi giocatrici che siete le vere protagoniste di questo cambiamento", conclude Guarino.