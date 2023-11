Giornata da ricordare per Beatrice Merlo che questo pomeriggio 25 novembre 2023 lo cerchierà di rosso sul calendario. O magari di azzurro...nerazzurro. Nerazzurro come il colore con il quale Merlo e compagne hanno tinto l'Arena Civica e l'intera città di Milano questo pomeriggio: vittoria contro le cugine del Milan, all'esordio nella nuova casa delle Inter Women e 100sima presenza per la ventiquattrenne nerazzurra. Un traguardo che l'Inter celebra con ironia: "Ehy Beatrice, non male come 100esima partita in Nerazzurro, vero?" si legge su Twitter.