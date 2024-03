Questo inizio di 2024 sfavillante con la maglia dell'Inter vale la riconquista della Nazionale tedesca per Lina Magull, convocata dal ct Hort Hrubesch per le sfide contro Austria e Islanda, valide per la fase di qualificazione agli Europei del 2025 e in programma i prossimi 5 e 9 aprile. Nella lista delle convocate mancherà la capitana Alexandra Popp, mentre è stata convocata per la prima volta Bibiane Schulze Solano dell'Athletic Bilbao.