Mezzogiorno di fuoco all'Arena Civica di Milano per l'Inter Femminile, che ospita la capolista Juventus per la settima giornata della Serie A 2024/25. Ecco le scelte ufficiali di Gianpiero Piovani e Massimiliano Canzi:

INTER (3-1-4-2): 1 Runarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andres; 4 Pedersen; 28 Diaz, 23 Magull, 21 Tomaselli, 13 Merlo; 36 Cambiaghi, 15 Serturini. A disposizione: 12 Piazza, 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 14 Robustellini, 17 Fordos, 20 Detruyer, 31 Wullaert, 33 Bartoli. Coach: Gianpiero Piovani.

JUVENTUS (3-4-3): 18 Peyraud; 71 Lenzini, 25 Calligaris, 20 Cascarino; 22 Bergamaschi, 21 Caruso, 15 Bennison, 13 Boattin; 9 Cantore, 10 Girelli, 11 Bonansea. A disposizione: 31 Cappelletti, 44 Proux, 4 Kullberg, 6 Schatzer, 7 Lehmann, 8 Rosucci, 14 Vangsgaard, 17 Bragonzi, 18 Beccari, 19 Thomas, 24 Pelgander, 27 Krumbiegel. Coach: Massimiliano Canzi.

Arbitro: Gianluca Grasso

Assistenti: Stefano Franco-Paolo Tomasi

Quarto ufficiale: David Kovacevic