Primo contratto da professionista per Paola Fadda, centrocampista dell'Inter Women che ha rinnovato fino al 2026 col club nerazzurro. Queste le sue parole a Inter TV dopo la firma: "Non credo di riuscire a descrivere a parole la felicità che sto provando in questo momento. Sicuramente è tanta, spero di raggiungere grandi obiettivi con questi colori. Ricambio la fiducia che il club ha per me, sono molto orgogliosa".

Quali sono gli obiettivi che ti poni da qui ai prossimi anni?

"Sicuramente fare sempre del mio meglio, migliorare ogni giorno e diventare un membro importante di questo club".