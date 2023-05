Dopo l'ufficializzazione del suo rinnovo fino al 2026, Francesca Durante, portiere dell'Inter Women, è protagonista della rituale intervista per Inter TV: "Sono felice e orgogliosa. Avere la fiducia del club, delle compagne e del mister è fondamentale per me; questa è una grande emozione. Il ricordo più importante è la prima partita con questa maglia, c'era un grandissimo entusiasmo da parte di tutti e lo porterò per sempre con me".

Quanto è bello essere un punto di riferimento per le compagne?

"Mi dà un grande orgoglio e provo tutti i giorni a dare il 100% per migliorare sempre e continuare su questa squadra".

Quali sono i tuoi obiettivi?

"Sicuramente continuare a crescere dal punto di vista personale e di squadra. Dobbiamo alzare sempre di più l'asticella per competere con le più forti".