Dopo Flaminia Simonetti, un'altra calciatrice annuncia tramite social il suo addio all'Inter Women: è Sara Cetinja, che dopo solo un anno lascia le nerazzurre. Il portiere nazionale serbo ha salutato tutto l'ambiente attraverso il suo profilo Instagram: "Grazie di cuore alla famiglia nerazzurra, allo Staff Dirigenziale e Tecnico, alle mie compagne di squadra ed in generale a tutte le persone che hanno lavorato vicino a noi. Un grazie speciale lo dedico ai tifosi che ci hanno sempre dato una marcia in più! GRAZIE!". Per lei, si prospetta una nuova avventura nella neopromossa Lazio dove raggiungerà proprio la Simonetti.