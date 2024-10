Dopo la rocambolesca vittoria per 3-2 a anni della Lazio, il tecnico della Fiorentina Women Sebastian De La Fuente analizza il momento della formazione viola: "Siamo a 18 punti e a 6 vittorie su 7 partite. Sapevamo di affrontare una squadra che sapeva tenerci testa, c'era da soffrire e per fare punti quest'anno dobbiamo tenerlo in conto. Ma la squadra sta dimostrando di saperlo fare, ha voglia di punti e di fare bene. In questo momento il nostro obiettivo non è essere primi, secondi o terzi. Si gioca tanto nelle ultime otto partite, con la formula della Poule scudetto. Quindi puntiamo a raccogliere più punti possibili e a rimanere lì".

L'ex tecnico dell'Inter prosegue: "Oggi avevamo qualche defezione importante, dopo undici partite in un mese e mezzo. Eppure nel primo tempo abbiamo creato cinque-sei palle gol limpide. Abbiamo messo il cuore in campo e oggi si è visto. Dovremo fare punti anche contro l'Inter".