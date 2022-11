Inter Women protagonista al Salone dei Pagamenti, il più importante appuntamento nazionale su Pagamenti e Innovazione per l’industria bancaria italiana. Le giocatrici Beatrice Merlo, Marta Pandini, Elisa Polli, Henrietta Csiszar e l'ex difensore nerazzurro Fabio Galante hanno infatti partecipato con Mastercard – Official Payment System Partner e Official Women’s Team Partner del Club - a un Meet&Greet dedicato agli ospiti del Salone.