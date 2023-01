Il pareggio contro il Parma ed i quattro punti conquistati nel Gruppo D hanno permesso all'Inter Women di Rita Guarino di strappare la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia femminile, dove sfiderà la Sampdoria in gare di andata e ritorno: nella parte sinistra del tabellone gli incontri saranno Inter-Sampdoria e Juventus-Chievo Verona, in quella destra troviamo invece Milan-Fiorentina e Roma-Pomigliano. I match di andata si disputeranno martedì 24 e mercoledì 25 gennaio, quelli di ritorno martedì 7 e mercoledì 8 febbraio.