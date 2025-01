Vittoria per 1-0 quella ottenuta ieri dall’Inter Women contro il Como. Risultato che il tecnico delle comasche, Stefano Sottili ha commentato così: "L'Inter ha perso solo una partita fino ad ora nei minuti finali a Firenze. È seconda in classifica e ce la siamo giocata alla pari. Non sono seconde per caso: sono la miglior difesa del campionato. È anche l’unica squadra contro cui non siamo riuscite a segnare. Purtroppo, il risultato è stato lo stesso dell’andata. L’Inter non ha creato tantissime occasioni da gol, ma potevamo sicuramente essere più precise e concrete nelle opportunità che abbiamo avuto noi. Nel primo tempo, in alcune situazioni di ripartenza, avremmo potuto essere più lucide. Nonostante tutto, sono soddisfatto della prestazione delle ragazze: hanno dato tutto quello che potevano. Per quello che si è visto in campo, un pareggio non sarebbe stato un risultato rubato. Usciamo a testa alta: le ragazze hanno fatto una buona partita, e hanno avuto diverse occasioni per pareggiare".

Sulla prestazione e l’atteggiamento della squadra:

"La prestazione è stata estremamente positiva, solo il risultato è stato negativo. Questo deve darci fiducia in ciò che stiamo facendo e consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta. Confrontarsi con la miglior difesa del campionato e riuscire a creare 3-4 occasioni da gol significa che in settimana abbiamo lavorato bene. Stiamo anche recuperando alcune ragazze che possono alzare il livello qualitativo del gruppo, e questo ci deve rendere ancora più consapevoli di quello che stiamo facendo, anche se c’è ancora qualcosa su cui migliorare. Guardando al futuro, vedremo se riusciremo a crescere e se saremo in grado di riaffrontare l’Inter: lì capiremo quanto saremo migliorate".

Sul gol subito:

"Abbiamo preso un gol un po’ ingenuo. Con la difesa schierata, su una palla esterna, una calciatrice forte come Polli non può trovarsi completamente sola. Su quell’episodio avremmo potuto fare meglio".