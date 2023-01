Il pareggio contro l'Inter Women fa sorridere Sebastian De La Fuente. "La squadra ha giocato molto bene, facendo quello che avevamo preparato e reagendo dopo la sconfitta con il Pomigliano. Penso che avremmo anche potuto vincere la partita, purtroppo ci è stato annullato un gol nel secondo tempo, ma non voglio parlare di questioni arbitrali - le parole del tecnico del Como Women, raccolte da La Provincia -. Purtroppo non siamo riusciti a conservare il vantaggio, loro hanno pareggiato subito e resta un po’ di rammarico perché mantenendoci sull’1-0 forse avremmo potuto capire meglio come interpretare la gara, ma resta comunque la buona prova della squadra".