Dopo la vittoria in campionato contro il Sassuolo, l'Inter Women di Rita Guarino sarà impegnata domani contro la Lazio, nella sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia. Tra neroverdi e laziali, Sara Cetinja fa il suo bilancio ai microfoni di Inter TV: "Il Sassuolo era un ottimo avversario in un campo difficile, abbiamo conquistato tre punti che sono importanti per noi e sono davvero felice per la nostra gara".

Siete state solide e compatte?

"Facciamo un bel gioco occupando tutte le zone del campo e questo piace molto a tutte le giocatrici. Anche dietro siamo molto compatte perché abbiamo lavorato molto su questo".

Che partita ti aspetti contro la Lazio?

"Siamo pronte, sappiamo le loro qualità. Sono una buona squadra ma noi siamo pronte, teniamo tanto alla Coppa Italia così come al campionato e vogliamo dimostrare di essere una squadra forte".