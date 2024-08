Inizia alla grande la stagione dell’Inter Femminile che propizia il campionato con una gran bella vittoria che entusiasma i cuori nerazzurri. Straripante la squadra di Piovani che domina e batte la Sampdoria con una manita, firmata da Seturnini, Cambiaghi, Merlo, Magull e Polli, che non lascia spazio a repliche per le malcapitate doriane. Finisce 5-0 all'Arena di Milano, primi tre punti in saccoccia per le Inter Women.

Un inizio di stagione con 5 gol e un clean sheet? ️️️️️

Potete immaginare di meglio? ❤️‍#ForzaInter #InterWomen #InterSampdoria pic.twitter.com/PLs4rMLjnN — Inter Women (@Inter_Women) August 31, 2024