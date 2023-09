Nel matchday programme pubblicato in vista di Inter-Sassuolo c'è spazio anche per un'intervista a Haley Bugeja, attaccante classe 2004 dell'Inter Femminile. "Ho iniziato a giocare a calcio seguendo le orme di mio fratello e di mio padre. Uno dei momenti più belli trascorsi in campo è stato sicuramente il mio esordio in Serie A con il Sassuolo nel match contro il Napoli, quasi 4 anni fa. È stato importante perché è stato come raccogliere i frutti di tanto lavoro - racconta l'attaccante - Vestire questa maglia significa tanto perché l’Inter è una squadra enorme e con tanti valori, sono grata di poterla indossare. Conosco la storia del Club e i suoi protagonisti... se devo fare un nome dico Milito, mi è sempre piaciuto e nella stagione 2009/10 è stato incredibile. Idoli fuori dal campo? Mi piace moto il basket e seguo l’NBA. Kobe Bryant è stato un mito per me, come LeBron James".

A livello di caratteristiche, Bugeja si racconta così: "In campo sfrutto la mia velocità e dalla fascia mi piace tagliare dentro il campo e fare gol. Quando segno provo una sensazione difficile da spiegare anche se l’emozione più bella rimane quella della vittoria".