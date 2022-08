Martina Brustia ha parlato in esclusiva alla tv nerazzurra. "Io sto bene e anche la squadra sta bene. La preparazione è un periodo faticoso, con carichi di lavoro pesanti, ma proviamo a crescere ogni giorno - dice la calciatrice interista -. Sono molto felice per il rinnovo di contratto che ho voluto fortemente: ringrazio il club per questo. Il momento più bello? Il primo gol con questa maglia, era un sogno che avevo fin da bambina. Sappiamo che quest'anno sarà un campionato molto competitivo e il Parma che affronteremo alla prima giornata è un'ottima squadra. Vogliamo avere un ruolo importante e non vediamo l'ora di iniziare".