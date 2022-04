Tatiana Bonetti è tornata in Nazionale e lo ha fatto nel modo migliore, contribuendo al largo successo delle azzurre sulla Lituania per 7-0. "Emozioni indescrivibili. Ora testa alla prossima partita", ha scritto l'attaccante dell'Inter a corredo delle foto che la vedono esultante sul terreno di gioco. L'impegno più vicino, decisivo per la qualificazione ai prossimi Mondiali, è quello in Svizzera di martedì prossimo.