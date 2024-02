Ci sono anche tre rappresentanti dell'Inter Women all'evento di inaugurazione del nuovo Inter Store aperto in Via Dante a Milano. Si tratta di Michela Cambiaghi, Lina Magull e Henrietta Cszisar.

La prima a prendere parola è Magull: "Non parlo italiano, non so ancora tante parole ma ne ho imprato qualcuna in campo come 'dai dai', 'arriva', 'forza Inter'. Sono tedesca (ride, ndr). Milano mi piace molto, è una bella fantastica e ci sono tante cose da fare. Mi piace anche girare i posti vicino, Como è veramente bella. L'Inter è un grande club, sono molto contento di essere qui".

Tocca poi a Cszisar: "Il mio posto preferito a Milano? Ne ho tanti, ne ho visto un po' negli ultimi due anni e ce ne sono tanti da visitare ma il mio posto preferito è l'Arena Civica (dove gioca l'Inter Women, ndr)".

Palla poi a Cambiaghi: "Se sto facendo la guida turistica? In realyà non tanto, ma con il fatto che lei è qui da anni spesso è lei che mi consiglia. Per me l'Inter è una famiglia, la mia famiglia è interista e sono sempre stata circondata da interisti".