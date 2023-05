Dopo il ko incassato contro la Roma e in vista dell'ultimo impegno di campionato contro il Milan, Lisa Alborghetti si è così espressa ai canali ufficiali del web: "Sapevamo che era una partita difficile, sapevamo che hanno vinto il campionato e che avrebbero giocato al massimo delle loro potenzialità quindi devo dire di essere molto contenta della prestazione della squadra pur essendo uscite da una sconfitta".

Come sta la squadra in vista del derby?

"Il derby è sempre il derby come dico sempre. A questo punto ancora di più. Sarà importante fare bene e mettere tutto quello che abbiamo migliorato e che abbiamo da dare perché è una gara molto, molto importante".

Cosa ti aspetti da questo match?

"Il derby è sempre una sfida particolare, è come una gara secca. A maggior ragione quando ha così tanto da dare a livello di classifica. Sarà proprio una bella partita".