Appuntamento nel metaverso oggi per Steven Zhang, protagonista di un'intervista molto particolare con il Corriere della Sera. Il tema centrale del dialogo con il collega, neanche a dirlo, è stato l'Inter: "In quanto azienda che opera nel mondo del calcio, penso che il nostro core business sia presentare una squadra competitiva per rendere felici i tifosi che la seguono - le parole del presidente dei nerazzurri -. Servono giocatori forti in campo, il nostro obiettivo per la prossima stagione non è cambiato rispetto alle precedenti. Vogliamo essere in grado di intrattenere i nostri tifosi lavorando duramente e offrendo le migliori prestazioni sportive. Poi la classifica sarà quel che sarà, ma all'inizio di ogni stagione l'obiettivo è sempre puntare al massimo in ogni competizione a cui partecipiamo perché siamo l'Inter e conosciamo il nostro valore, i trofei che abbiamo vinto nella nostra storia. E' quello che abbiamo cercato di fare negli ultimi 5-6 anni (come Suning, ndr) ed è quello che faremo in futuro. E' un impegno che proviamo a mantenere sempre".