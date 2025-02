"L'Inter aveva fatto un ottimo primo tempo e la Juventus ha trovato il gol nella ripresa. Non meritavamo di perdere, un pareggio sarebbe stato la cosa più giusta". Così Javier Zanetti commenta per ESPN il risultato negativo della sfida di domenica sera ottenuto dai nerazzurri contro la Juve. Intervista durante la quale Pupi parla anche di Lautaro Martinez e della soddisfazione per averlo portato all'Inter: "Felice di aver preso la decisione di comprarlo quando lo abbiamo prelevato. Quando compri un giovane devi valutarlo su quattro, cinque anni: Lautaro non ci ha sorpreso, abbiamo pensato a quello che ha fatto vedere, ogni anno è migliorato"

Sulla stessa linea di elogi ha affermato: "Dimostra un grande senso di appartenenza. Penso che sia tra i migliori nove al mondo, è un giocatore che aiuta molto la squadra, un attaccante che ha ancora tanta strada da fare, è molto giovane".

