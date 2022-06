"Per me è una partita speciale, vivo in Italia da anni. Sarà una partita bellissima, Wembley è uno stadio storico e speriamo che la gente venuta qui possa godersi lo spettacolo". Apre così la sua emozionante serata di Londra, l'ex capitano, oggi vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti a Rai Sport, prima di alzare la coppa davanti ai tifosi di Argentina e Italia, patrie di nascita ed adozione di Pupi.

Grande entusiasmo dai tifosi.

"Vedo tanti argentini aspettano questo tipo di partita, possono aiutare a preparare al meglio il Mondiale".

L'Argentina è ripartita dopo un Mondiale deludente, un percorso che stava facendo anche l'Italia.

"Da quando Scaloni è il ct ha avuto una grande crescita. È riuscita a vincere la Copa América dopo tanti anni, credo sia stato importante perché era tantissimo tempo che l'Argentina non vinceva un trofeo importante. L'Italia va affrontata con rispetto: mi dispiace moltissimo che non si sia qualificata per il Mondiale, ma è una grandissima nazionale".