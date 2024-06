Non solo Valentin e Franco Carboni. Javier Zanetti, intervistato da TyC Sports, ha parlato anche del capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, reduce fino a questo momento di due gol in due partite nell'edizione attuale di Copa America e di un rinnovo con l'Inter sottoscritto da poco in attesa dell'ufficialità: "Con Lauti abbiamo sempre parlato e ogni volta che tornava dalle trasferte della Nazionale mi diceva che era contento perché per lui è importante fare il goleador, il riferimento per questa squadra. L'importante è che abbia avuto le occasioni, gli attaccanti hanno dei momenti, ma quando segnano per loro è tutto molto più facile. Adesso la porta si è riaperta e lui deve essere molto contento, è un ragazzo a cui piace lavorare duro e che insiste costantemente, questo gli sta dando risultati, perché ora ha segnato gol importanti".

Ha rinnovato virtualmente con l'Inter, ma piace a molte big.

"Quando hai grandi giocatori in rosa è normale che le grandi squadre se ne accorgano. Lauti è con noi da sei anni ed è molto vicino a noi. Lo dimostra, è il capitano, il riferimento e tante volte ha detto che sta bene e vuole continuare a vincere scudetti con l'Inter".

