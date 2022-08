A margine del sorteggio dei gironi di Champions 2022-23 andato in scena a Istanbul, Javier Zanetti , vice presidente del l'Inter, ha commentato a Sky Sport le difficoltà che la squadra di Inzaghi troverà sul suo cammino: "Girone della morte con Barcellona e Bayern Monaco? E' un girone difficile, complicato, con due squadre che in questa competizione sanno giocare molto bene - spiega Pupi -. Ma noi siamo l'Inter. anche l'anno scorso col Liverpool siamo stati all'altezza, dovremo essere al top della forma. La Champions è una competizione dei dettagli, con le migliori del mondo. Noi ci siamo e ce la giocheremo".

Questo girone rievoca il 2010...

"Sì, è un bel ricordo che è venuto in mente anche a me. Questa è un'altra storia, il calcio è cambiato. Dico che sono squadre che dobbiamo affrontare al top della forma perché ti mettono in difficoltà in ogni momento. Prepararemo al meglio le partite, stiamo crescendo e lo abbiamo dimostrato nella scorsa stagione. Ci riproveremo anche quest'anno".

Forse l'ideale è trovare subito il Barcellona che è ancora un cantiere aperto?

"E' uno stimolo affrontare queste squadre adesso. Il Bayern è una squadra che si è consolidata, il Barça con Xavi ha trovato equilibrio, noi vogliamo dare continuità al percorso dell'anno scorso. Non abbiamo paura, solo rispetto, credo che l'Inter sarà pronta e preparata".