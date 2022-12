L'Argentina è arrivata ieri nelle semifinali dei Mondiali, e Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, presenza fissa al seguito dell'Albiceleste, esprime la sua gioia ai microfoni di Rai Sport:

Serata incredibile, sei riuscito a dormire?

"Poco, ma felice. E' stata una serata Mondiale. Questa Argentina è una Nazionale compatta, dopo la prima sconfitta contro l'Arabia Saudita questi ragazzi si sono uniti ancora di più. Qui in Qatar poi sono venuti tantissimi argentini perché tutti hanno lo stesso sogno dei giocatori".

Quanto è importante per il Paese il risultato della Nazionale?

"Tantissimo, perché siamo in un periodo di grande crisi sociale ed educativa. Non è facile vivere in Argentina. Questi ragazzi vogliono regalare una grande gioia al popolo argentino".