Con l'arrivo della squadra e dello staff tecnico all'aeroporto di Malpensa ha avuto ufficialmente inizio la missione Supercoppa italiana per l'Inter. Il gruppo nerazzurro, accompagnato dalla dirigenza, si è infatti ritrovato all'aeroporto per salire a bordo di un aereo che lo porterà a Riad, dove il 2 gennaio l'Inter affronterà l'Atalanta nella prima semifinale delle final four che mette in palio il trofeo. Assenti come previsto Francesco Acerbi, Benjamin Pavard e Raffaele Di Gennaro, spicca il capello biondo platino di Davide Frattesi.

A seguire le immagini raccolte dal nostro inviato Simone Togna.