Insignito del Premio Rosa Camuna per la carriera da dirigente e per il ventesimo scudetto della Beneamata, l'amministratore delegato area sport dell'Inter, Giuseppe Marotta si è fermato a rispondere ai giornalisti presenti in Regione Lombardia. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di FcInterNews.it.

Meglio la stella o meglio la Rosa?

"Entrambi, penso che possano andare in simbiosi. Sono entrambi grandi riconoscimenti di grandi risultati".

Com'è andato l'incontro di ieri con Oaktree? Anche per una rassicurazione da dare ai tifosi.

"La rassicurazione l'abbiamo data sin dal primo giorno. Oaktree è un fondo che può dare continuità, stabilità e sostenibilità al club ma soprattutto vuole dare continuità a questa scia di risultati del club. Quindi posso solo dispensare tanto ottimismo".

L'idea che diventi lei presidente dell'Inter va presa in considerazione?

"No, io sono un dirigente. E' giusto che la carica di presidente competa ad altri".

C'è preoccupazione per la questione Lautaro? A che punto siamo?

"Non è una preoccupazione. Diciamo che queste sono negoziazioni e trattative che rappresentano delle dinamiche tipiche del calcio in questa fase della stagione. Partiamo però da una considerazione importante: Lautaro ha grande senso di appartenenza e questo club e a questa società e questo ci aiuterà sicuramente in questa negoziazione. Non c’è assolutamente fretta, faremo con calma. Oggi ci sono priorità aziendali, come ben sapete, quindi queste ‘problematiche’ legate a Lautaro sono situazioni ordinarie che affronteremo a tempo debito".

Per il rinnovo di Inzaghi c'è grande tranquillità?

"Anche per Inzaghi vale lo stesso discorso di Lautaro. È un allenatore bravo, vincente. È evidente che da parte nostra ci sia sicuramente la voglia di continuare il percorso e di prolungare il contratto. Non è solo per fiducia ma anche per metterlo in condizione di lavorare in tranquillità. Il suo ciclo potrà andare avanti per un altro periodo di tempo".

